thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von thyssenkrupp. Zuletzt sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 3,19 EUR zu.

Die thyssenkrupp-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 3,19 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 3,19 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,12 EUR. Bisher wurden via XETRA 521.286 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2023 bei 7,19 EUR. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 55,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 2,77 EUR. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 15,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten thyssenkrupp-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,142 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,00 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

thyssenkrupp veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,06 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,60 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 19.11.2024 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 20.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass thyssenkrupp im Jahr 2024 0,139 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

