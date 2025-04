thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 9,35 EUR nach.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 9,35 EUR. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,21 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,45 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.036.444 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 14,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 70,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,157 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,13 EUR.

Am 13.02.2025 äußerte sich thyssenkrupp zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,50 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,83 Mrd. EUR.

Am 15.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 19.05.2026.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,667 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

