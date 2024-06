thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zieht am Montagvormittag an

thyssenkrupp im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,12 EUR zu.

Das Papier von thyssenkrupp legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 4,12 EUR. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,13 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,12 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 105.230 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 14.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,52 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 45,25 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.06.2024 bei 4,09 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,150 EUR. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 8,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 15.05.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,36 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 9,06 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 10,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem thyssenkrupp 10,11 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,416 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

