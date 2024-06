thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zieht am Mittag an

Notierung im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von thyssenkrupp konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 4,23 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die thyssenkrupp-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 4,23 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 4,25 EUR. Mit einem Wert von 4,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 876.657 thyssenkrupp-Aktien.

Am 14.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,52 EUR. Mit einem Zuwachs von 77,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,08 EUR ab. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 3,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,150 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,13 EUR.

Am 15.05.2024 hat thyssenkrupp die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,06 Mrd. EUR – eine Minderung von 10,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,11 Mrd. EUR eingefahren.

Am 14.08.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 07.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,416 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Abgaben

thyssenkrupp-Aktie in Grün: Duisport darf bei thyssenkrupp Steel Logistics einsteigen

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX liegt am Nachmittag im Minus