thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp legt am Montagmittag zu

Im XETRA-Handel gewannen die thyssenkrupp-Papiere um 18.07.2022 12:22:00 Uhr 2,9 Prozent. In der Spitze gewann die thyssenkrupp-Aktie bis auf 5,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.176.606 thyssenkrupp-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 52,67 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 4,82 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,45 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 11,94 EUR.

Am 11.05.2022 hat thyssenkrupp in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,89 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte thyssenkrupp ein EPS von -0,32 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,57 Prozent auf 10.599,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.577,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte thyssenkrupp am 11.08.2022 vorlegen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 10.08.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 2,21 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: thyssenkrupp AG