thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Nachmittag ins Minus

Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 5,38 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,38 EUR ab. Bei 5,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 4.627.692 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 11,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 52,62 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,17 EUR ab. Mit Abgaben von 29,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,57 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp ließ sich am 11.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,12 EUR gegenüber 0,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat thyssenkrupp mit einem Umsatz von insgesamt 10.950,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.676,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 26,21 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.02.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 23.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,57 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

