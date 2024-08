thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Vormittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 3,23 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 3,23 EUR abwärts. Der Kurs der thyssenkrupp-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,21 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,23 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 64.558 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei 7,48 EUR markierte der Titel am 05.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 131,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. Am 15.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,07 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,96 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,150 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,73 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,56 Prozent auf 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 9,60 Mrd. EUR umgesetzt.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 19.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können thyssenkrupp-Anleger Experten zufolge am 20.11.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,056 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende fester

MDAX aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag fester