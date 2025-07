thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp macht am Montagvormittag Boden gut

Aktie im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 11,11 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 11,11 EUR zu. Kurzfristig markierte die thyssenkrupp-Aktie bei 11,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,95 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 359.855 Stück gehandelt.

Am 11.07.2025 markierte das Papier bei 11,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,79 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 2,77 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 75,07 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,83 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,25 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte thyssenkrupp -0,13 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,35 Prozent zurück. Hier wurden 8,58 Mrd. EUR gegenüber 9,06 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 14.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 06.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,473 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

