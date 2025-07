thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag kaum verändert

thyssenkrupp im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Die thyssenkrupp-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 10,84 EUR.

Mit einem Wert von 10,84 EUR bewegte sich die thyssenkrupp-Aktie um 11:47 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,87 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 10,75 EUR. Bei 10,76 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 353.098 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,62 EUR erreichte der Titel am 21.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der thyssenkrupp-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,77 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 291,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,150 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,83 EUR.

Am 15.05.2025 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,13 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,35 Prozent auf 8,58 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von thyssenkrupp.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,473 EUR je thyssenkrupp-Aktie.

