thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag behauptet

Kursverlauf

Die Aktie von thyssenkrupp zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Bei der thyssenkrupp-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 10,84 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 10,84 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,85 EUR an. Bei 10,76 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,76 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 60.095 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Am 21.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,62 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 6,67 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,77 EUR am 12.09.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 291,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,150 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,83 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 15.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,06 Mrd. EUR eingefahren.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 06.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von thyssenkrupp.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp im Jahr 2025 0,473 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Aktien von thyssenkrupp, Salzgitter & Co.: Stahlwerte steigen - Mega-Damm treibt Stahlpreise hoch

MDAX-Wert thyssenkrupp-Aktie: So viel hätte eine Investition in thyssenkrupp von vor einem Jahr abgeworfen

thyssenkrupp-Aktie deutlich tiefer: Stahlindustrie drosselt Produktion deutlich