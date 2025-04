thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Dienstagmittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 9,46 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 9,46 EUR. In der Spitze legte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 9,64 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,59 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.436.388 thyssenkrupp-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 10,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 15,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,77 EUR fiel das Papier am 12.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass thyssenkrupp-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,157 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete thyssenkrupp 0,150 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,13 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 13.02.2025 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,50 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,83 Mrd. EUR.

Die thyssenkrupp-Bilanz für Q2 2025 wird am 15.05.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 19.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,667 EUR im Jahr 2025 aus.

