thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der thyssenkrupp-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 4,63 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 2,0 Prozent auf 4,63 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 4,61 EUR. Bei 4,69 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 957.624 thyssenkrupp-Aktien.

Bei 7,54 EUR erreichte der Titel am 15.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,96 Prozent hinzugewinnen. Am 26.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,29 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,26 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für thyssenkrupp-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,150 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,13 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 15.05.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,11 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,06 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je thyssenkrupp-Aktie in Höhe von 0,416 EUR im Jahr 2024 aus.

