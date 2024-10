thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Nachmittag im Minusbereich

thyssenkrupp im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 3,32 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 3,32 EUR abwärts. Im Tief verlor die thyssenkrupp-Aktie bis auf 3,29 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,43 EUR. Von der thyssenkrupp-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.959.864 Stück gehandelt.

Am 22.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,19 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 116,95 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,77 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die thyssenkrupp-Aktie 19,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,142 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,00 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte thyssenkrupp am 15.05.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,13 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,56 Prozent auf 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 9,60 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 19.11.2024 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 20.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den thyssenkrupp-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,139 EUR je Aktie.

