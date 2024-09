thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Vormittag südwärts

So bewegt sich thyssenkrupp

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 3,11 EUR abwärts.

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 3,11 EUR. Im Tief verlor die thyssenkrupp-Aktie bis auf 3,10 EUR. Bei 3,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 180.486 thyssenkrupp-Aktien.

Am 03.10.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,37 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 137,13 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,77 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,94 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,142 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,08 EUR an.

thyssenkrupp veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,60 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte thyssenkrupp am 19.11.2024 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 20.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,139 EUR je Aktie belaufen.

