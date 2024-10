thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochvormittag im Aufwind

Notierung im Blick

Die Aktie von thyssenkrupp zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von thyssenkrupp konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 3,28 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 3,28 EUR. Im Tageshoch stieg die thyssenkrupp-Aktie bis auf 3,28 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,26 EUR. Zuletzt wechselten 69.948 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,19 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 54,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,77 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,56 Prozent.

Nachdem thyssenkrupp seine Aktionäre 2023 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,142 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 15.05.2024 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das thyssenkrupp ein Ergebnis je Aktie von 0,13 EUR vermeldet. Mit einem Umsatz von 9,06 Mrd. EUR, gegenüber 9,60 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,56 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 20.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,139 EUR je Aktie aus.

