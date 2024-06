thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verteuert sich am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die thyssenkrupp-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 4,19 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 4,19 EUR. Zwischenzeitlich stieg die thyssenkrupp-Aktie sogar auf 4,21 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 88.553 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.07.2023 bei 7,52 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die thyssenkrupp-Aktie somit 44,24 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,08 EUR. Dieser Wert wurde am 17.06.2024 erreicht. Mit Abgaben von 2,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,150 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 8,13 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. thyssenkrupp vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat thyssenkrupp im vergangenen Quartal 9,06 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte thyssenkrupp 10,11 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2024 erfolgen. Am 07.08.2025 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,412 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

