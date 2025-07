thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 10,94 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die thyssenkrupp-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 10,94 EUR ab. Bei 10,85 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,26 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.015.911 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei 11,62 EUR markierte der Titel am 21.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 6,17 Prozent wieder erreichen. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,77 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an thyssenkrupp-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,150 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,83 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 15.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,25 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp -0,13 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von thyssenkrupp rechnen Experten am 06.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,473 EUR je Aktie aus.

