thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag schwächer

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 4,09 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 4,09 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die thyssenkrupp-Aktie bis auf 4,09 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,20 EUR. Zuletzt wechselten 1.324.147 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.07.2023 bei 7,52 EUR. 83,86 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,08 EUR. Dieser Wert wurde am 17.06.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 0,12 Prozent könnte die thyssenkrupp-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,150 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,13 EUR.

thyssenkrupp veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. thyssenkrupp hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,36 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,11 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.08.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,412 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

