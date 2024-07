thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 3,72 EUR nach.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 3,72 EUR. In der Spitze büßte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 3,72 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 213.360 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,48 EUR erreichte der Titel am 05.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 100,91 Prozent Plus fehlen der thyssenkrupp-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 3,72 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 0,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

thyssenkrupp-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,150 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die thyssenkrupp-Aktie bei 7,93 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte thyssenkrupp am 15.05.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das thyssenkrupp ein Ergebnis je Aktie von -0,36 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,06 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

thyssenkrupp wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 07.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,235 EUR je Aktie aus.

