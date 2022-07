thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verteuert sich am Mittag

Das Papier von thyssenkrupp konnte um 27.07.2022 12:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 5,59 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,62 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,56 EUR. Bisher wurden heute 453.567 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 11,36 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der thyssenkrupp-Aktie. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 16,01 Prozent würde die thyssenkrupp-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,94 EUR je thyssenkrupp-Aktie an.

thyssenkrupp veröffentlichte am 11.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,89 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp -0,32 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.599,00 EUR umgesetzt, gegenüber 8.577,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 11.08.2022 dürfte thyssenkrupp Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von thyssenkrupp rechnen Experten am 10.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,19 EUR je Aktie in den thyssenkrupp-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

Salzgitter-Aktie leichter: Aufsichtsrat genehmigt Fahrplan für CO2-arme Stahlproduktion

thyssenkrupp- und BP-Aktien verlieren: BP kooperiert mit thyssenkrupp Steel bei Stahl-Dekarbonisierung

Hier stimmt was nicht! Deutsche Stahlaktien - Imaginäre Grenzen

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp AG

Bildquellen: thyssenkrupp AG