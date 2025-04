thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp steigt am Vormittag

Kurs der thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 10,04 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die thyssenkrupp-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 10,04 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,18 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,95 EUR. Der Tagesumsatz der thyssenkrupp-Aktie belief sich zuletzt auf 654.241 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,95 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2025. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 8,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 2,77 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 72,43 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,157 EUR. Im Vorjahr hatte thyssenkrupp 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,13 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 13.02.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,08 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,50 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,28 Prozent auf 7,83 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,18 Mrd. EUR gelegen.

Am 15.05.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 19.05.2026 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

In der thyssenkrupp-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,667 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur thyssenkrupp-Aktie

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in thyssenkrupp von vor 10 Jahren verloren

thyssenkrupp- und Fincantieri-Aktien im Minus: TKMS und Fincantieri vereinbaren Kooperation

MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein thyssenkrupp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen