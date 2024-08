thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagvormittag im Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 3,16 EUR.

Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 3,16 EUR abwärts. Im Tief verlor die thyssenkrupp-Aktie bis auf 3,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,17 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 91.151 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Am 05.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,48 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 136,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,07 EUR. Dieser Wert wurde am 15.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 2,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,150 EUR je thyssenkrupp-Aktie. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 7,73 EUR.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,13 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 9,06 Mrd. EUR, gegenüber 9,60 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,56 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 19.11.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 20.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass thyssenkrupp ein EPS in Höhe von 0,153 EUR in den Büchern stehen haben wird.

