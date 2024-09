thyssenkrupp Aktie News: Anleger schicken thyssenkrupp am Montagvormittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von thyssenkrupp nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 3,42 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 3,42 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,42 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,43 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 108.342 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei 7,37 EUR erreichte der Titel am 03.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die thyssenkrupp-Aktie 115,25 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 11.09.2024 auf bis zu 2,77 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,16 Prozent.

Für thyssenkrupp-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,142 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,08 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

thyssenkrupp ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,60 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 9,06 Mrd. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 19.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 20.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass thyssenkrupp einen Gewinn von 0,139 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

