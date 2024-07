thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittag stärker

So bewegt sich thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das thyssenkrupp-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 3,52 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 3,52 EUR. Die thyssenkrupp-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,56 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,49 EUR. Bisher wurden via XETRA 671.908 thyssenkrupp-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.09.2023 markierte das Papier bei 7,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 112,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.07.2024 bei 3,40 EUR. Mit Abgaben von 3,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten thyssenkrupp-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,150 EUR aus. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 7,93 EUR.

Am 15.05.2024 lud thyssenkrupp zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp ein EPS von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,32 Prozent auf 9,06 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte thyssenkrupp am 14.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von thyssenkrupp.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,171 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

