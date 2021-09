Kering-Aktie verliert: Kering verbannt tierische Pelze ab Herbst 2022 bei allen Marken

Aktien in diesem Artikel Kering 639,40 EUR

"Wenn es um den Tierschutz geht, hat unsere Gruppe immer ihre Bereitschaft gezeigt, die Praktiken innerhalb ihrer eigenen Lieferkette und innerhalb des Luxussektors im Allgemeinen zu verbessern", sagte Kering -CEO Francois-Henri Pinault. "Nun ist es an der Zeit, einen weiteren Schritt nach vorne zu machen und die Verwendung von Pelz in all unseren Kollektionen zu beenden."

2017 hatte die führende Kering-Marke Gucci bereits erklärt, dass in ihren Kollektionen kein Tierpelz mehr verwendet werde. Die Modelabel Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen und Saint Laurent sind diesem Schritt gefolgt.

An der EURONEXT Paris verlieren Kering-Papiere am Freitag 3,23 Prozent auf 632,20 Euro.

