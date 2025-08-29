Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Dienstagnachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,7 Prozent auf 1,32 USD.
Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,7 Prozent auf 1,32 USD. Das bisherige Tagestief markierte Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,25 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,28 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.625.340 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 1,87 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Kursplus von 42,21 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,35 USD. Dieser Wert wurde am 24.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 73,31 Prozent wieder erreichen.
Am 28.07.2025 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 224,53 Mio. USD, gegenüber 229,88 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,33 Prozent präsentiert.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.
Tilray-Aktie dreht ins Minus: Cannabis-Riese profitiert zeitweise von Regulierungsänderungsplänen
Tilray-Aktie gibt kräftig nach: Tilray schockiert Anleger mit deutlich höherem Verlust
