Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX letztlich höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- OpenAI sichert sich Rechenleistung von Amazon -- Apple, BioNTech, Palantir im Fokus
ON Semiconductor-Aktie gesucht: Zahlen besser als erwartet ON Semiconductor-Aktie gesucht: Zahlen besser als erwartet
Prognose für schwarzes Gold: Occidental-Chefin sieht den Ölpreis bis 2026 in dieser Spanne Prognose für schwarzes Gold: Occidental-Chefin sieht den Ölpreis bis 2026 in dieser Spanne
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagabend mit Kurseinbußen

03.11.25 20:23 Uhr

03.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 1,31 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr um 2,6 Prozent auf 1,31 USD nach. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie sank bis auf 1,29 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,35 USD. Zuletzt wechselten 1.444.987 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 2,31 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 77,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Am 24.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 73,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 09.10.2025 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 209,50 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,04 Mio. USD in den Büchern standen.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,039 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes erstes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz

Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus

Kursfeuerwerk trotz HV-Flop: Aktie von Canopy Growth hebt ab - Aurora, Cronos und Tilray ziehen mit

Nachrichten zu Tilray (ex Aphria)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tilray (ex Aphria)

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
16.10.2018Tilray BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tilray (ex Aphria) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen