Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagabend mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 1,31 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr um 2,6 Prozent auf 1,31 USD nach. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie sank bis auf 1,29 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,35 USD. Zuletzt wechselten 1.444.987 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 2,31 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 77,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Am 24.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 73,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 09.10.2025 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 209,50 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,04 Mio. USD in den Büchern standen.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,039 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

