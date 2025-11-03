DAX24.132 +0,7%Est505.678 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,46 -3,0%Nas23.815 +0,4%Bitcoin92.489 -3,6%Euro1,1514 -0,2%Öl64,47 -0,9%Gold4.019 +0,4%
Aktienkurs aktuell

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit Abschlägen

03.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 1,33 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 1,33 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 1,32 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,35 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 513.107 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 2,31 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 42,42 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.06.2025 bei 0,35 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,61 Prozent.

Am 09.10.2025 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,73 Prozent auf 209,50 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 200,04 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,039 USD ausweisen wird.

Analysen zu Tilray (ex Aphria)

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
16.10.2018Tilray BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

