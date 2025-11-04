Tilray (ex Aphria) Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Tilray (ex Aphria)
Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 1,27 USD.
Um 15:52 Uhr rutschte die Tilray (ex Aphria)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,4 Prozent auf 1,27 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,22 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,25 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.576.399 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 2,31 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 82,61 Prozent zulegen. Am 24.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,35 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie mit einem Verlust von 72,25 Prozent wieder erreichen.
Am 09.10.2025 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 209,50 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 200,04 Mio. USD umsetzen können.
Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 -0,039 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Tilray-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes erstes Quartal mit Rekord-Nettoumsatz
Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus
Kursfeuerwerk trotz HV-Flop: Aktie von Canopy Growth hebt ab - Aurora, Cronos und Tilray ziehen mit
