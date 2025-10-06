DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.352 +0,4%Top 10 Crypto17,35 +2,1%Nas22.955 +0,8%Bitcoin107.138 +1,6%Euro1,1718 -0,1%Öl65,53 +1,8%Gold3.964 +2,0%
Aktienkurs aktuell

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Montagabend südwärts

06.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,8 Prozent auf 1,58 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tilray (ex Aphria)
1,30 EUR -0,11 EUR -7,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 1,58 USD abwärts. In der Spitze büßte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,52 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,65 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 5.436.944 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,88 USD. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 16,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,35 USD erreichte der Anteilsschein am 24.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 77,71 Prozent.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 28.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Tilray (ex Aphria) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,04 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 224,53 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 229,88 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tilray (ex Aphria)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tilray (ex Aphria)

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
16.10.2018Tilray BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

