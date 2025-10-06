Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) tendiert am Montagabend südwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,8 Prozent auf 1,58 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 1,58 USD abwärts. In der Spitze büßte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,52 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1,65 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 5.436.944 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,88 USD. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 16,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,35 USD erreichte der Anteilsschein am 24.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 77,71 Prozent.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 28.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Tilray (ex Aphria) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,04 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 224,53 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 229,88 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD je Aktie ausweisen dürften.

