DAX23.714 -0,4%ESt505.368 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.663 +0,3%Nas21.771 -0,1%Bitcoin95.081 -0,2%Euro1,1725 -0,3%Öl66,82 +0,9%Gold3.639 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- US-Börsen volatil -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- CaliberCos, DHL, VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Novo Nordisk-Aktie verliert: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme bei Novo Nordisk Novo Nordisk-Aktie verliert: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme bei Novo Nordisk
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Tilray (ex Aphria) im Fokus

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) wird am Nachmittag ausgebremst

09.09.25 16:10 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 1,11 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tilray (ex Aphria)
0,92 EUR -0,02 EUR -1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 1,11 USD. Im Tief verlor die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,09 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,10 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 394.848 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,87 USD an. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 40,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,35 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,24 Prozent.

Am 28.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 224,53 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 229,88 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie dreht ins Minus: Cannabis-Riese profitiert zeitweise von Regulierungsänderungsplänen

Tilray-Aktie gibt kräftig nach: Tilray schockiert Anleger mit deutlich höherem Verlust

Tilray-Aktie bricht ein: Tilray schreibt Verluste

In eigener Sache

Übrigens: Tilray (ex Aphria) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tilray (ex Aphria)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tilray (ex Aphria)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tilray (ex Aphria)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tilray (ex Aphria)

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
16.10.2018Tilray BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tilray (ex Aphria) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen