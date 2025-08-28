Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) wird am Nachmittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 1,11 USD nach.
Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 1,11 USD. Im Tief verlor die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,09 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,10 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 394.848 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.
Am 18.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,87 USD an. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 40,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,35 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,24 Prozent.
Am 28.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 224,53 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 229,88 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.
Datum
Rating
Analyst
14.08.2019
Tilray Buy
The Benchmark Company
05.06.2019
Tilray Perform
Oppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019
Tilray Market Perform
BMO Capital Markets
21.02.2019
Aphria Buy
Seaport Global Securities
21.02.2019
Tilray Neutral
Seaport Global Securities
