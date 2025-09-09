DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.456 -0,6%Nas21.837 -0,2%Bitcoin97.038 +1,8%Euro1,1700 -0,1%Öl67,59 +1,6%Gold3.644 +0,5%
Kursentwicklung im Fokus

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Abend im Minusbereich

10.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 1,11 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tilray (ex Aphria)
0,92 EUR -0,03 EUR -3,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies um 19:59 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 1,11 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,09 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,13 USD. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.654.467 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,87 USD erreichte der Titel am 18.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 69,23 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 24.06.2025 auf bis zu 0,35 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 68,24 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 28.07.2025 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,30 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 224,53 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 229,88 Mio. USD umgesetzt worden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

