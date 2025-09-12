Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 1,16 USD.
Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 1,16 USD. In der Spitze legte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,16 USD zu. Bei 1,12 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 978.363 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 1,87 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 61,90 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.06.2025 bei 0,35 USD. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 69,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Am 28.07.2025 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,04 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 224,53 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,88 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,33 Prozent verringert.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tilray (ex Aphria)-Verlust in Höhe von -0,099 USD je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|05.06.2019
|Tilray Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|15.05.2019
|Tilray Market Perform
|BMO Capital Markets
|21.02.2019
|Aphria Buy
|Seaport Global Securities
|21.02.2019
|Tilray Neutral
|Seaport Global Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|15.05.2019
|Tilray Market Perform
|BMO Capital Markets
|21.02.2019
|Aphria Buy
|Seaport Global Securities
|16.10.2018
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|Tilray Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|21.02.2019
|Tilray Neutral
|Seaport Global Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
