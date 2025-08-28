Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagabend mit Aufschlag
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,5 Prozent auf 1,17 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 4,5 Prozent auf 1,17 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf 1,19 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,12 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.611.188 Tilray (ex Aphria)-Aktien.
Am 18.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,87 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 59,83 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,35 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 233,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 224,53 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 229,88 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD einfahren.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|05.06.2019
|Tilray Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|15.05.2019
|Tilray Market Perform
|BMO Capital Markets
|21.02.2019
|Aphria Buy
|Seaport Global Securities
|21.02.2019
|Tilray Neutral
|Seaport Global Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|15.05.2019
|Tilray Market Perform
|BMO Capital Markets
|21.02.2019
|Aphria Buy
|Seaport Global Securities
|16.10.2018
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|Tilray Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|21.02.2019
|Tilray Neutral
|Seaport Global Securities
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
