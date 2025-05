Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) steigt am Mittwochnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,0 Prozent auf 0,456 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 0,456 USD. Bei 0,457 USD erreichte die Tilray (ex Aphria)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 0,449 USD. Bisher wurden via NASDAQ 184.955 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,145 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 369,982 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,414 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 9,312 Prozent sinken.

Tilray (ex Aphria)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 08.04.2025. Tilray (ex Aphria) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,87 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,36 Prozent auf 185,78 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 188,34 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,052 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

