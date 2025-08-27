Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagabend massiv unter Druck
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,8 Prozent auf 1,39 USD.
Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 5,8 Prozent auf 1,39 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,37 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,44 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3.830.654 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.
Am 18.09.2024 markierte das Papier bei 1,87 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 25,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,35 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 74,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Am 28.07.2025 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,30 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,04 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,33 Prozent auf 224,53 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 229,88 Mio. USD gelegen.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.
