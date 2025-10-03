Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gibt am Freitagabend ab

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Tilray (ex Aphria). Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 1,60 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 1,60 USD. Die Abwärtsbewegung der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging bis auf 1,60 USD. Bei 1,63 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 6.471.381 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Bei 1,88 USD erreichte der Titel am 02.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 24.06.2025 Kursverluste bis auf 0,35 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 77,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,30 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) -0,04 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 224,53 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 229,88 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

