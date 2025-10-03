Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Freitagnachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 1,64 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 1,64 USD. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,66 USD zu. Bei 1,63 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.312.431 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,88 USD. Dieser Kurs wurde am 02.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 13,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,35 USD. Dieser Wert wurde am 24.06.2025 erreicht. Mit Abgaben von 78,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2025. Tilray (ex Aphria) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,04 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 224,53 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,88 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

