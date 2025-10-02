Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagabend in Rot
Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 1,61 USD abwärts.
Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies um 20:03 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 1,61 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Tilray (ex Aphria)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,59 USD aus. Bei 1,67 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 12.201.343 Tilray (ex Aphria)-Aktien.
Am 02.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,88 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,77 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 0,35 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.06.2025). Mit einem Kursverlust von 78,20 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Am 28.07.2025 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Tilray (ex Aphria) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,04 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 224,53 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,88 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,33 Prozent verringert.
Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD einfahren.
Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus
Kursfeuerwerk trotz HV-Flop: Aktie von Canopy Growth hebt ab - Aurora, Cronos und Tilray ziehen mit
Tilray-Aktie dreht ins Minus: Cannabis-Riese profitiert zeitweise von Regulierungsänderungsplänen
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|05.06.2019
|Tilray Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|15.05.2019
|Tilray Market Perform
|BMO Capital Markets
|21.02.2019
|Aphria Buy
|Seaport Global Securities
|21.02.2019
|Tilray Neutral
|Seaport Global Securities
|14.08.2019
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|15.05.2019
|Tilray Market Perform
|BMO Capital Markets
|21.02.2019
|Aphria Buy
|Seaport Global Securities
|16.10.2018
|Tilray Buy
|The Benchmark Company
|05.06.2019
|Tilray Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|21.02.2019
|Tilray Neutral
|Seaport Global Securities
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
