DAX nähert sich Rekord -- US-Börsen uneins -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen in Q3 -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed im Fokus
Aktienentwicklung

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger decken sich am Donnerstagnachmittag mit Tilray (ex Aphria) ein

02.10.25 16:10 Uhr
Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger decken sich am Donnerstagnachmittag mit Tilray (ex Aphria) ein

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 6,6 Prozent im Plus bei 1,77 USD.

Tilray (ex Aphria)
1,40 EUR -0,03 EUR -2,10%
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 6,6 Prozent auf 1,77 USD zu. In der Spitze gewann die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 1,88 USD. Bei 1,67 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 3.898.534 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2025 markierte das Papier bei 1,88 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,52 Prozent. Am 24.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 402,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2025 vor. Tilray (ex Aphria) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 224,53 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 229,88 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,099 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen