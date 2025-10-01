DAX24.076 +0,8%Est505.575 +0,8%MSCI World4.310 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.650 -0,1%Bitcoin99.861 +2,8%Euro1,1745 +0,1%Öl65,46 -2,4%Gold3.872 +0,3%
So bewegt sich Tilray (ex Aphria)

Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger schicken Tilray (ex Aphria) am Nachmittag ins Minus

01.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 1,70 USD.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Tilray (ex Aphria)
1,47 EUR 0,02 EUR 1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 1,70 USD ab. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,67 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,67 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.166.969 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 30.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,86 USD. Gewinne von 9,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,35 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 79,29 Prozent.

Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 28.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 224,53 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,88 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tilray (ex Aphria)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tilray (ex Aphria)

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Tilray BuyThe Benchmark Company
15.05.2019Tilray Market PerformBMO Capital Markets
21.02.2019Aphria BuySeaport Global Securities
16.10.2018Tilray BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
05.06.2019Tilray PerformOppenheimer & Co. Inc.
21.02.2019Tilray NeutralSeaport Global Securities
