Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger schicken Tilray (ex Aphria) am Nachmittag ins Minus
Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 1,70 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 1,70 USD ab. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,67 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,67 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.166.969 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.
Am 30.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,86 USD. Gewinne von 9,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,35 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 79,29 Prozent.
Tilray (ex Aphria) veröffentlichte am 28.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von -0,04 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 224,53 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,88 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.
Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2026 einen Verlust in Höhe von -0,099 USD je Aktie ausweisen dürften.
Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus
Kursfeuerwerk trotz HV-Flop: Aktie von Canopy Growth hebt ab - Aurora, Cronos und Tilray ziehen mit
Tilray-Aktie dreht ins Minus: Cannabis-Riese profitiert zeitweise von Regulierungsänderungsplänen
