Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Abend mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 1,67 USD.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 3,5 Prozent auf 1,67 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 1,65 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1,67 USD. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.415.813 Stück gehandelt.

Am 30.09.2025 markierte das Papier bei 1,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,35 USD ab. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 375,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 28.07.2025. Das EPS lag bei -1,30 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,04 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 224,53 Mio. USD, gegenüber 229,88 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,33 Prozent präsentiert.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,099 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie nach Höhenflug unter Druck: Kursrückgang trotz Trump-Optimismus

Kursfeuerwerk trotz HV-Flop: Aktie von Canopy Growth hebt ab - Aurora, Cronos und Tilray ziehen mit

Tilray-Aktie dreht ins Minus: Cannabis-Riese profitiert zeitweise von Regulierungsänderungsplänen