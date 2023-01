Novo Nordisk-Aktie zieht an: Novo Nordisk auf "Focus List" von JPMorgan

Zugleich hob Analyst Richard Vosser das Kursziel der Aktie des Diabetesspezialisten von 925 auf 1100 dänischen Kronen an und bekräftigte in der am Dienstag vorliegenden Studie seine Einstufung "Overweight". Vosser rät, bei Qualitätsaktien zu bleiben. Seine 2023er-Schätzungen reduzierte er für den Sektor nur geringfügig, da dieser seine hohe Prämie zumindest während der Rezessionssorgen behalten dürfte. Er sieht zudem eine Zweiteilung in den Ausblicken der Pharmaunternehmen im neuen Jahr, was die kurzfristigen Prognosen und Pipelines betrifft, sowie auch längerfristig bis 2030. Novo Nordisk glänze durch ein dauerhaft höheres Wachstum und eine gute Pipeline. Die Aktie zählt zu seinen "Top Picks".

An der Börse in Kopenhagen zieht die Aktie von Novo Nordisk zeitweise um 2,68 Prozent auf 967,2 Dänische Kronen an.

/ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.12.2022 / 21:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2023 / 00:15 / GMT

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Novo Nordisk