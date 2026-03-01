DAX23.205 -1,6%Est505.608 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +2,5%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.642 +2,3%Euro1,1564 +0,2%Öl104,6 +12,0%Gold5.090 -0,3%
Toter bei iranischem Raketenangriff auf Israel

09.03.26 11:32 Uhr

TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Bei einem neuen iranischen Raketenangriff auf Israel ist nach Angaben von Sanitätern mindestens ein Mensch getötet worden. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom berichtete, bei dem Angriff im Großraum Tel Aviv sei ein rund 40-jähriger Mann getötet worden. Ein weiterer Mann sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein aus dem Iran abgefeuertes Geschoss sei auf einer Baustelle eingeschlagen, bei den Betroffenen handelte es sich um Bauarbeiter. Es habe auch an anderen Orten im Großraum Tel Aviv Einschläge gegeben./le/DP/stw