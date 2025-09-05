Trader 2025 Spielbericht Tag 3: Gold setzt Rally fort - Aktienmärkte erholen sich vom Rücksetzer

Zur Wochenmitte konnten sich die meisten Aktienindizes etwas vom Abverkauf des Vortages erholen. Die Schwungkraft und die Marktbreite gestaltete sich jedoch aus der Bullen-Perspektive als noch nicht überzeugend.

Erfahrene Trader halten sich im September häufig auf der Long-Seite mit Engagements zurück, da dieser Monat aus der saisonalen Perspektive der statistisch schwächste Börsenmonat ist. Dies gilt sogar noch mehr falls der August - wie in diesem Jahr zu beobachten - durch besondere Stärke auffiel. So endete der S&P 500 in den vergangenen acht Septembermonaten, in denen der im August mehr als 1% zulegen und dabei mehr als fünf Allzeithochs generieren konnte jedes Mal im negativen Terrain. Im Durchschnitt betrug das Minus im marktbreiten US-Index 2,3 Prozent. Derweil setzte sich die Rally bei den Edelmetallen am Berichtstag fort. Für den Spot-Goldpreis ging es um 0,93% auf ein neues Allzeithoch bei 3.563 USD nach oben. Der RSI-Indikator, der ein Gradmesser für die Überkauftheit darstellt, befindet sich allerdings mit 78 Punkten im Tageschart bereits auf einem sehr hohen Niveau, wo es in der Vergangenheit öfter zu Verschnaufpausen oder auch deutlicheren Korrekturen kam.

Der dritte Spieltag brachte große Veränderungen in der Rangliste des Börsenspiels mit sich. Die beiden gestern Führenden "androlli" und "Gewinner1968" konnten nicht an den Vortageserfolg anknüpfen. Leichte Verluste zum Vortag sorgten dafür, dass die beiden auf Rang 13 und 14 durchgereicht wurden. Nur der Dritte "supervogi" konnte seinen Platz behaupten. Der neue Führende "Nilasse" ist in seiner Handelsstrategie sehr effizient. Mit gerade einmal vier Käufen führt er nun die Rangliste mit einem Depotwert von mehr als 235.000 Euro an. Seinen Erfolg verdankt er seinem Marktgespür und fast perfektem Timing. Er konzentriert sich ausschließlich auf den deutschen Leitindex und profitierte nicht nur von der Schwäche am Dienstag, sondern auch von der Erholung am folgenden Morgen und wiederum der anschließenden Schwäche. Etwas weniger effizient, aber fast genauso erfolgreich konnte sich "Amateur25" auf den zweiten Platz der Rangliste vorkämpfen. Dabei hat er fünfmal so viele Käufe auf den DAX abgeschlossen, wie der Führende. Neben dem DAX setzt er jedoch zusätzlich auf Einzeltitel wie Reng, Alibaba, Iquiyi und PDD Holdings.

Morgen wird es richtig spannend. Dann wird das erste von 8 iPhones verlost. Insofern sollten alle bislang nicht aktiv gewordenen Teilnehmer noch schnell einen Trade machen, um sich für die Auslosung zu qualifizieren

Rangliste:

Rangliste Trader (Depot) Performance Maximale Performance Depotwert 1 Nilasse 135,0838 % 110,4125 % 235.083,80 € 2 Amateur25 130,8017 % 116,3932 % < 230.801,70 € 3 supervogi 124,7228 % 99,1134 % < 224.722,80 € 4 eierdieb 119,7017 % 56,1741 % < 219.701,70 € 5 Maik 116,1927 % 84,0943 % < 216.192,70 € 6 Amateur25 116,1476 % 116,4207 % < 216.147,60 € 7 Steve99 113,7259 % 45,7048 % < 213.725,90 € 8 BigBadWolf 111,8964 % 120,2247 % < 211.896,45 € 9 Juri 111,5285 % 92,5478 % < 211.528,50 € 10 Trader26 110,2682 % 121,0718 % < 210.268,18 € 11 eierdieb 107,6707 % 73,8660 % < 207.670,70 €

Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen zum Börsenspiel haben, freuen wir uns auf Ihr Feedback.

