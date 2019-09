Top US-Tech-IPOs haben den S&P 500 übertroffen - ein "schlechter Witz"?

• IPOs haben sich in diesem Jahr gelohnt• S&P 500 von Börsenneulingen geschlagen• Uber und Lyft können nicht mithalten

Das Jahr 2019 hatte für IPOs aus dem Technologiesektor viel zu bieten. Startups wie Zoom, Slack, Beyond Meat, Uber und Lyft wagten den Sprung aufs Börsenparkett. Insgesamt gingen 13 Tech-Konzerne an die Wall Street, um ihre Aktien Anlegern anzubieten. Bei dem Großteil dieser IPOs verlief die bisherige Kursentwicklung äußerst vielversprechend.

Börsenneulinge vs. S&P 500

Im bisherigen Jahresverlauf konnte der marktbreite US-Aktienindex S&P 500 eine beachtliche Performance aufs Börsenparkett legen: Seit Jahresbeginn kletterte er rund 20 Prozent in die Höhe. Was das für Anleger bedeutet, zeigt CNBC in einem Rechenbeispiel auf: Wer 13 Millionen US-Dollar zum Jahreswechsel in den Index investiert hätte, der dürfte sich nun über einen satten Betrag von 15,6 Millionen US-Dollar freuen. Doch noch besser wäre es für Investoren gelaufen, die diesen Betrag auf die 13 Börsenneulinge aufgeteilt hätten. Bei einem Investment von einer Million pro IPO beliefe sich der Gesamtwert der Geldanlage nun auf 21,7 Millionen US-Dollar dank einer Wertsteigerung um insgesamt 67 Prozent. Wie CNBC berichtet, ist dabei insbesondere ein Konzern für die starke Performance verantwortlich.

Mit Vorsicht zu genießen?

Risikokapitalgeber Bill Gurley sieht diese Entwicklung kritisch. Gegenüber dem US-Nachrichtensender betonte er: "Das Silicon Valley befindet sich auf der falschen Seite eines seit etwa vier Jahrzehnten andauernden schlechten Witzes, in Bezug auf die Art, wie der traditionelle IPO-Prozess funktioniert". Dabei stammten die meisten Gewinne aus unmittelbaren Börsengängen. Doch der Vergleich zwischen den IPOs des Jahres und der Performance des S&P 500 sei mit Vorbehalt zu genießen, verlautet CNBC selbst, da die Marktkapitalisierung nicht miteinbezogen worden sei und einige der aktuellen 2019-Offerings zum Zeitpunkt des Rechenbeispiels noch nicht vollendet gewesen seien. Die Karten könnten also noch einmal neu gemischt werden. Dennoch ist nicht von der Hand zu weisen, dass einige IPO-Aktien ganz vorne mitspielen.

Top Aktien unter den Tech-IPOs 2019

Unter den 13 IPOs aus dem Technologiesektor in diesem Jahr stechen einige Konzerne deutlich hervor. Top-Performer waren neben dem Videokonferenzkonzern Zoom auch das auf Cybersicherheitstechnologie spezialisierte Unternehmen CrowdStrike und der Cloud-Computing-Dienstleister Fastly. Während die Zoom-Aktie und Fastly-Papiere sich rund 30 von ihrem Erstkurs ins Plus vorarbeiteten, konnte CrowdStrike einen Aufschlag von zwölf Prozent ergattern. Seit die soziale Bilderplattform Pinterest den Sprung an die Börse gewagt hat und einen Start bei 23,75 US-Dollar pro Aktie hinlegte, kletterte der Aktienkurs 23 Prozent in die Höhe. Doch mit Abstand am besten lief es für die ebenfalls jungen Beyond Meat-Titel: Einen Aufschlag von satten 249 Prozent verbuchte der für seine veganen Burger-Pattys gefeierte Konzern. Beyond Meat gehöre laut CNBC in jedes Portfolio, mit dem man den S&P 500 mit IPOs schlagen wolle.

Die im Voraus gehypten Carsharing-Unternehmen Uber und Lyft können bei weitem nicht mithalten. Während die Lyft-Aktie derzeit rund minus 45 Prozent vom Erstkurs entfernt rangiert, verlor das Uber-Papier während seiner jungen Börsenlaufbahn 18 Prozent.

