TRATON Aktie News: TRATON am Mittag mit KursVerlusten
Die Aktie von TRATON gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die TRATON-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 29,12 EUR.
Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr um 2,5 Prozent auf 29,12 EUR ab. Die TRATON-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 29,00 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 29,84 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 124.395 TRATON-Aktien umgesetzt.
Am 07.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TRATON-Aktie somit 24,27 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,29 EUR. Im Vorjahr hatte TRATON 1,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 36,34 EUR je TRATON-Aktie an.
Am 25.07.2025 äußerte sich TRATON zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von TRATON rechnen Experten am 22.10.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,76 EUR je TRATON-Aktie.
Analysen zu TRATON
Datum
Rating
Analyst
08.09.2025
TRATON Neutral
Goldman Sachs Group Inc.
26.08.2025
TRATON Hold
Jefferies & Company Inc.
14.08.2025
TRATON Neutral
JP Morgan Chase & Co.
28.07.2025
TRATON Buy
Deutsche Bank AG
28.07.2025
TRATON Market-Perform
Bernstein Research
