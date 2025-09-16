DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.187 +0,1%Nas22.554 +0,4%Bitcoin98.647 -0,7%Euro1,1754 -0,3%Öl66,73 -1,2%Gold3.672 +0,8%
So bewegt sich TRATON

TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag verlustreich

19.09.25 16:10 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TRATON. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 29,96 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
30,32 EUR -0,02 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr um 1,5 Prozent auf 29,96 EUR ab. In der Spitze fiel die TRATON-Aktie bis auf 29,96 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,40 EUR. Zuletzt wechselten 91.560 TRATON-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 38,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TRATON-Aktie derzeit noch 28,34 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 16,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,29 EUR je TRATON-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der TRATON-Aktie wird bei 36,34 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TRATON am 25.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 1,17 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,49 Prozent auf 11,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,59 Mrd. EUR gelegen.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 22.10.2026 wird TRATON schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,76 EUR je TRATON-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

Bildquellen: TRATON GROUP

Nachrichten zu TRATON

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
08.09.2025TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.08.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
