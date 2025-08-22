TRATON Aktie
Marktkap. 16,35 Mrd. EURKGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton in einer Nachbetrachtung der Berichtssaison zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Michael Aspinall schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, dass zollbedingte Unsicherheit die Nachfrage nach Lastwagen beeinträchtigt habe. Abkommen sollten den Effekt aber mildern. Eine Rückkehr zur Dynamik aus den beiden Vorquartalen sei möglich, wenn die Inflation unter Kontrolle bleibe./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2025 / 15:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2025 / 15:34 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Hold
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
32,42 €
|Abst. Kursziel*:
-1,30%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
32,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,56%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|14.08.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|TRATON Halten
|DZ BANK
|25.07.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|14.08.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|TRATON Halten
|DZ BANK
|25.07.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|28.07.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|25.07.25
|TRATON Buy
|UBS AG
|03.07.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|02.07.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|25.05.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.08.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|TRATON Halten
|DZ BANK
|25.07.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.25
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.