NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Traton auf "negative Catalyst Watch" gesetzt und die Einstufung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. In Europa belebe sich die Nutzfahrzeugproduktion, schrieb Akshat Kacker in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Trotz kurzfristiger Schwäche seien die Fundamentaldaten aus dem Frachtgeschäft weiterhin robust. Die Trends favorisierten gegenwärtig Volvo und Daimler Truck gegenüber der Marke Scania von Traton./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 00:15 / BST

