TRATON Aktie
Marktkap. 15,86 Mrd. EURKGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Traton auf "negative Catalyst Watch" gesetzt und die Einstufung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. In Europa belebe sich die Nutzfahrzeugproduktion, schrieb Akshat Kacker in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Trotz kurzfristiger Schwäche seien die Fundamentaldaten aus dem Frachtgeschäft weiterhin robust. Die Trends favorisierten gegenwärtig Volvo und Daimler Truck gegenüber der Marke Scania von Traton./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Neutral
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
31,40 €
|Abst. Kursziel*:
8,28%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
31,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,58%
|
Analyst Name:
Akshat Kacker
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
